Согласно результатам исследования, количество детей школьного возраста, отдохнувших этим летом в оздоровительных лагеря, составило 9% от всех школьников, летом 2020 года эта доля составляла 3%.

В поездках по России лето провели 6% школьников, что втрое больше, чем в прошлом году (2%), за границей отдохнули 5% школьников — в 2020 году эта доля составляла 1%, показывает опрос.

В свою очередь, почти каждый третий российский школьник (32%) этим летом отдыхал дома, в прошлом году во время летних каникул никуда не выезжал каждый второй ребёнок школьного возраста (50%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 6-20 августа 2020 года среди 1600 респондентов, представляющих родителей детей школьного возраста, в 340 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.