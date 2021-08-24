"Туркомплекс находится в непосредственной близости от уникальных памятников природы Верхних Голубых озер и включает гостиницу европейского уровня, ресторан с летней террасой и причалом, гостевые дома, информационный офис, спортивную и детскую площадки, домик рыбака", — говорится в сообщении.

Возле него разбита парковая зона с пешеходными аллеями и дорожками.

"Сразу два инвестпроекта запущены при поддержке государства в приоритетных для Кабардино-Балкарии сферах — туризме и АПК. Есть все возможности для дальнейшего их успешного масштабирования, что позволит региону выйти на новый уровень в развитии туристской инфраструктуры и внедрении современных технологий", — цитирует пресс-служба замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Помимо туркомплекса КСК поддержало проект ООО "Агорхолод" по строительству современного плодохранилища в Баксане, которое также начало свою работу.

Туркомплекс может принимать жителей и гостей Северного Кавказа круглый год. Зимой здесь будут организованы экскурсии на снегоходах и джипах, летом — прогулки на квадроциклах и катамаранах, а также пешие и конные маршруты к достопримечательностям в окрестностях живописного Черекского ущелья, где расположены озера.

Общая стоимость проекта — более 240 млн рублей, в том числе займ КСК составил свыше 72 млн рублей. Будет создано 29 рабочих мест. Налоговые поступления в течение пяти лет (с начала финансирования проекта) ожидаются более 83 млн рублей.

Черекское — одно из самых живописных ущелий Кавказского хребта. Здесь находится Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель) — второе по глубине карстовое озеро в мире, глубиной 279 метров. К востоку от него в живописном лесу находятся сообщающиеся Верхние Голубые озера, глубина которых доходит до 18 метров. На территории ущелья сохранились древние крепости, средневековые башни, а также месторождения термальной воды и целебные источники.