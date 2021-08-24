Как уточнили в компании, пандемия коронавируса сильно ускорила цифровизацию речной отрасли, которая в силу возрастной аудитории является одной из самых консервативных на туристическом рынке.

"Все больше пенсионеров, которые составляют 50% всей целевой аудитории речных круизов, оформляют круиз в онлайн-режиме. В целом из 5350 круизов, проданных с января по август 2021 года, онлайн-продажи составили 75%", — рассказали в "Круиз.онлайн".

По словам директора компании Дениса Крейцберга, для привлечения старшего поколения к покупкам круизов нужно максимально упростить алгоритм их приобретения в онлайн-магазине.

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Как отметили в компании, в июле конверсия обращений в онлайн-магазин круизов составила 1,3% – из 279 тыс. уникальных пользователей с запросом на круиз обратилось 3,7 тыс. человек.

"Спрос на круизный отдых и глубину продаж в этом году хорошо простимулировала государственная программа кешбэка. С сентября 2020 года, когда к акции присоединили круизную отрасль, было реализовано 5040 круизных путевок, из них 1446 с кешбэком, это 28% от общего объема продаж. Особенно хорошо сработал третий и четвертый этапы программы. С 18 марта по 23 августа 2021 года из 3213 проданных круизов с кешбэком было выкуплено 1419 туров – это 44% от общего объема продаж", — пояснили в "Круиз.онлайн".

В компании заметили еще одну тенденцию: за счет закрытия границ и программы кешбэка увеличилось число "новеньких", которые отправились в этом году в круиз впервые. 20% от общего числа сделок заключены с туристами, решившимися на новый для себя эксперимент с отдыхом на воде. Как считают в "Круиз.онлайн", совершенствование уровня сервиса на круизных лайнерах также позволит увеличить число возвратных туристов.