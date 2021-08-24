"Работа по присвоению статуса озеру и прилегающей территории началась весной этого года. Начикинское озеро — одно из самых крупных нерестилищ Камчатки. Чтобы сохранить популяцию лососей, было принято решение о присвоении озеру статуса особо охраняемой территории. Необходимо вводить ограничения для пребывания здесь людей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

По его словам, на озере процветает браконьерство, на берегу — мусорные свалки, оставленные туристами, что "плохо влияет на животных и растения". Ученые провели исследование и подготовили научную работу, где составили перечень растений, животных и описали моменты, на которые необходимо обратить внимание.

"После того как озеру постановлением правительства Камчатского края будет присвоен статус, мы определим учреждение, которое займётся охраной объекта и будет выполнять пропускную функцию. Главное условие для нас, чтобы жители и гости полуострова не лишились возможности посещать одно из красивейших мест Камчатки. Дорога на озеро останется и люди смогут свободно приезжать, но в рамках тех правил, которые будут установлены, чтобы сохранить уникальную природу", — отметил зампред.

Сейчас ученые готовят документ, в котором пропишут все ограничения пребывания людей и их деятельности на этом природном объекте, и внесут его в правительство края с инициативой присвоения озеру статуса особо-охраняемой природной территории.

Пресс-служба напоминает, что Начикинское озеро — одно из крупнейших высокогорных озёр Камчатки. Оно ледникового происхождения. Озеро имеет площадь водосбора 202 квадратных километров, площадь зеркала водной поверхности — 7,28 квадратных километров. Озеро является крупным нерестилищем лососёвых рыб: нерки, кижуча и гольца.