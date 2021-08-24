"Выявлено незначительное превышение ПДК меди и марганца — от 1,1 до 3,2. По остальным показателям превышений нет", — сказал представитель "Востсибрегионводхоза".

Он уточнил, что это превышение "не считается высокой или экстренно высокой концентрацией".

"Для человека это не опасно. Причины и влияние на Байкал должна определить наука", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пробы воды были отобраны 17 августа.

Ранее сообщалось, что нефтепродуктов в районе возможного загрязнения Байкала возле Ольхона не нашли.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения следов неизвестного вещества на Байкале вблизи Ольхона. В соцсетях надзорным ведомством были выявлены сообщения о наличии черной пленки на воде озера в районе поселка Хужир.

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН определил, что обнаруженное загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией.

Росприроднадзор совместно со ЦЛАТИ взяли пробы в Байкале. На момент проведения заборов воды темных пятен не было обнаружено, однако была обнаружена небольшая площадь загрязнения акватории озера, предположительно, пыльцой или цветением.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил провести дополнительное обследование территории загрязнения в акватории Байкала и потребовал подключить все компетентные службы к ликвидации возможного загрязнения.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.