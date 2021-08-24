"В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести — жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождений. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потом унесло автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в автомобиле "ГАЗель" в селе Куппа Левашинского района. Машину обнаружили в 300 метрах, а самого водителя — нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заблокированных в Карадахской теснине эвакуировали в безопасное место.

"В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей", — отмечается в пресс-релизе.