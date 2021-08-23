"В связи с регистрацией 23 августа случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в организации отдыха и оздоровления АО "РПК "Связист" в Приозерском районе Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", — сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

По данным Управления, проводится отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование работников пищеблока, персонала лагеря и контактных лиц.

"Организован осмотр детей и персонала врачами-инфекционистами. Ситуация находится на контроле", — отметили в Управлении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что родители детей, отдыхающих в лагере "Связист" пожаловались в Роспотребнадзор на массовое отравление. По данным изданий, речь может идти о нескольких десятках случаев.