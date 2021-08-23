"(Первоначально) длина проектируемого маршрута (для инвалидов — ИФ) составит около 4 км. Это будет часть Большой валдайской тропы, полностью адаптированная для комфортного передвижения и пеших туристов, и людей в колясках", — сказала она.

Там, где это необходимо, первый для Валдая маршрут для инвалидов будет оснащен дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами, в том числе — стендами со шрифтом Брайля для слепых. Сроки реализации проекта будут зависеть от того, сумеет ли он в сентябре получить Президентский грант, добавила Регова.

Как сообщалось, первый, 59-километровый отрезок тропы был открыт для путешественников в 2019 году. Основная часть тропы проходит по территории нацпарка. Для ночевок на тропе оборудованы 9 базовых лагерей и промежуточных привалов. Туристы проходят по 5 мостам и настилам. Тропа украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в Новгородской области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. В этом случае общая протяженность тропы составит 180 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.