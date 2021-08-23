"Принимая во внимание взаимную заинтересованность наших авиалиний в увеличении количества пунктов назначения, мы хотели бы предложить следующее: до двух российских авиаперевозчиков смогут выполнять рейсы на Корфу и Миконос из РФ, до двух греческих авиакомпаний смогут осуществлять перелеты из Екатеринбурга в республику и еще из одного города России по выбору греческой стороны", — говорится в тексте.

Как отмечается в документе, каждая сторона сможет назначить дополнительно до 14 полетов в неделю. Сроки запуска рейсов в документе не обозначены.

Таким образом, российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Грецию из РФ по направлениям: Афины. Салоники, Ираклион, Родос, Кос, Закинтос, Санторини, Ханья, Корфу и Миконос. Вылеты из РФ греческими авиакомпаниями возможны из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Кавминвод, Перми, Краснодара, Екатеринбурга и еще одного российского города.