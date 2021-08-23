"Определением судебной коллегии по уголовным делам постановление Центрального районного суда о содержании под стражей Богданова отменено, и принято решение об избрании меры пресечения в отношении его в виде домашнего ареста", — сообщил журналистам в понедельник адвокат Дмитрий Чечерин.

Он напомнил, что в отношении Богданова возбуждено два уголовных дела — по ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч.4 ст. 160 (хищение или растрата чужого имущества) УК РФ. По словам адвоката, Богданова обвиняют в затягивании процесса передачи санатория государству.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Богданов в июне 2016 был назначен председателем ликвидационной комиссии общероссийской общественной организации "Общество "Знание". Одновременно он выполнял функции гендиректора ООО "СКК "Знание", учрежденного обществом "Знание".

"Используя свои полномочия, вопреки законным интересам Богданов действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в регулярной прибыли от деятельности ООО "СКК "Знание", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 2 июня он был задержан в аэропорту Сочи и арестован.

9 августа Богданову предъявили второе обвинение по ч.4.ст. 160 УК РФ (Растрата или хищение чужого имущества).

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО СКК "Знание" зарегистрировано в Сочи в марте 1992 года. Организация ведет деятельность санаторно-курортных организаций. В 2020 году выручка компании составила 536 млн руб., убыток — 17 млн руб. Головной структурой указана Общероссийская общественная организация — "Общество "Знание" России. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Руководителем ликвидационной комиссии указан Дмитрий Богданов.