Конкурс проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторг РФ. Компании, прошедшие отбор, будут названы 1 сентября. Победители смогут пройти бесплатное обучение у федеральных экспертов турбизнеса.

"Свердловские предприятия заявлены под объединяющим хештегом #уралзаводит. Сегодня промышленный туризм на Среднем Урале — это и исторические объекты горнозаводской цивилизации, и действующие современные предприятия. Всего в регионе уже разработано более 50 индустриальных туристских маршрутов. Мы надеемся с помощью экспертов АСИ существенно повысить к ним интерес", — цитирует пресс-служба министра инвестиций и развития региона Викторию Казакову.

По данным департамента, заявки подали ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил), ЕВРАЗ Качканарский ГОК (Качканар), ТМК "Северский трубный завод" (Полевской), ТМК "Первоуральский новотрубный завод" (Первоуральск), Уралхиммаш (Екатеринбург), Уральские локомотивы (Верхняя Пышма), Свердловская железная дорога (Екатеринбург), Корпорация "ВСМПО-Ависма" (Верхняя Салда), Артинский завод (Арти), СМАК (Екатеринбург).

Всего в конкурсе на акселерацию участвуют 73 региона.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о развитии промышленного туризма в регионе с АСИ, которое разработало методологию для российских регионов.