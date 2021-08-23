Комплекс планируется запустить в 2022 году.

"В гостинице, расположенной в 1 км от железнодорожной станции, будет 21 номер, где смогут останавливаться любители загородного отдыха и деловые туристы", — говорится в пресс-релизе.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Атмосфера" зарегистрировано в феврале 2021 года в Верхней Туре. Отрасль компании: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Предприятие принадлежит физическому лицу.

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении статуса ТОСЭР Верхней Туре.

Ранее сообщалось, что с инициативой реализовать в Верхней Туре инвестиционные проекты в области деревопереработки уже выступили компания "Синергия" (принадлежит совладельцу "УГМК" Андрею Козицыну) и ее дочернее предприятие "ТУРА-Лес".

Кроме "Верхней Туры", в Свердловской области функционируют еще три ТОСЭР: "Лесной", "Краснотурьинск" и "Новоуральск".