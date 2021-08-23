В сравнении с июлем 2020 года, когда авиаперевозки были более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажирооборот вырос на 97%.

Пассажиропоток группы составил 5,2 млн человек (-16% к июлю-2019, +83% к июлю-2020), что соответствует опубликованным ранее оперативным данным Росавиации. На внутренних линиях в прошлом месяце перевезено 4,35 млн пассажиров (+54% г/г), на международных — 870 тыс. (рост в 32 раза г/г).

В июле авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один Airbus А321neo, в рамках внутригруппового перераспределения передала один Boeing 737-800 "Победе", два Airbus А320 и пять SSJ100 — "России". По состоянию на конец июля парк группы насчитывал 345 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".