Как сообщила пресс-служба аэропорта "Якутск", полеты в столичный "Домодедово" будут выполняться ежедневно, во Владивосток — дважды в неделю.

Кроме того, по информации аэропорта, рейсы из Якутска в Москву с 4 октября намерена открыть авиакомпания Nordwind. Они запланированы по понедельникам, средам и пятницам на воздушном судне A321.

Авиакомпания "Аврора" в свою очередь с 8 сентября на рейсах Хабаровск-Якутск-Хабаровск помимо самолетов Bombardier Dash 8 Q400 будет использовать A319.

Как сообщалось, с 17 августа аэропорт "Якутск" приступил к эксплуатации обновленной ВПП рабочей длиной 3,25 км.

Во время реконструкции ВПП в аэропорту для посадки самолетов использовался участок полосы длиной 1,623 тыс. м, для взлета — 1,725 тыс. м. Возможность взлетать и приземляться на укороченной ВПП была только у нескольких типов судов, среди них Boeing-737-700, Bombardier Q300 и Embraer-170LR. Из-за этого, в частности, S7 с конца мая прервала прямые полеты в Москву, Владивосток, выполняла рейсы только в Новосибирск. Прямые рейсы в Москву осуществляли только авиакомпании "Якутия" с технической посадкой в Барнауле и "АЛРОСА" с технической посадкой в Мирном.