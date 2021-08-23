На прошлой неделе руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила с рабочим визитом Алтайский край.

"Зарина Догузова провела рабочие встречи с представителями туристического бизнеса региона в Барнауле и Белокурихе, где провела презентацию нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства2. Ключевые меры нацпроекта будут направлены на создание новой современной туристической инфраструктуры и комфортной туристической среды на курортных территориях. С учетом мер поддержки национального проекта инвесторы в ближайшие годы готовы вложить в туристические проекты порядка 50 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Догузова также обсудила с властями региона еще одну меру поддержки в рамках нацпроекта – формирование туристических кодов центров городов.

По ее словам, с этого года Ростуризм планирует запустить адаптацию центров городов под запросы современного туриста.

"Это включает в себя туристический дизайн-код центра города, вывески, навигацию, проектирование пешеходных зон, велодорожек и многого другого. На эту меру в нацпроекте заложено до 2024 года 12,3 млрд рублей", — сообщает пресс-служба.