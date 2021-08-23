"В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по туризму.

Чернышенко отметил, что оцифровка туристических характеристик регионов пройдет при участии аналитического центра при правительстве.

В начале августа общественное объединение "Опора России" предложило правительству разработать для каждого региона цифровой туристический паспорт. В нем будет содержаться общее описание региона с указанием действующих отраслей и предприятий, крупных учебных заведений, значимых событий и локаций. Предполагается, что введение такого документа облегчит процесс принятия решений о развитии на местах туристической инфраструктуры и федеральных мерах поддержки.

Кроме того, на заседании были рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3-5%. Обсуждалось также обустройство туристических центров городов.