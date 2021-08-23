"Запрет на посещение кордона "Озёрный" Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике продлен до 25 августа, так как со дна озера еще не подняли вертолет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вертолет пытаются поднимать, но "пока не получается".

Вертолетные туры на Курильское озеро были приостановлены 12 августа после авиакатастрофы. Курильское озеро, самое глубокое на Камчатке (максимальная глубина его 316 м), — один из самых популярных природных объектов полуострова. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжёлые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м. 18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).