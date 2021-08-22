Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани.

Как рассказали в пресс-службе, полностью от воды освобождено 12 населенных пунктов в Темрюкском районе, пять — в Анапе и Крымском районе, девять — в Славянском районе, два — в Новороссийске и еще по одному в Ейском и Приморско-Ахтарском районах.

Для ликвидации последствий ЧС и освобождения территорий от воды были обустроены шесть водоотводных каналов протяженностью почти 2,2 метра.

Подтопленными остаются три населенных пункта, продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения, в которых размещено 617 человек, из них 229 детей.

В ликвидации последствий подтопления задействована группировка общей численностью 1 039 человек и 285 единиц техники.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч домов в Краснодарском крае оказались подтопленными из-за обильных осадков. В нескольких муниципалитетах края был введен режим ЧС.