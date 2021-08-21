«Из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 27 августа разрешено 60 рейсов в неделю на взаимной основе (30 – от РФ, 30 – от Египта). Из каждого региона России, где аэропорты открыты для международных полетов, российские авиакомпании могут выполнять на курорты два рейса в неделю, по одному на каждый. Таких аэропортов 45. Столько же рейсов может совершать египетская сторона. По прогнозам экспертов, максимальная разрешенная квота из Москвы однозначно будет выбрана российскими авиакомпаниями, а у египетской могут возникнуть проблемы со свободными самолетами», — сообщила она порталу «Интерфакс-Туризм».

Эксперт добавила, что перспективы выполнения рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с конца августа из 45 регионов России также сомнительны.

«У российских авиакомпаний сейчас нет допусков из такого количества регионов. Не полетят из более чем 40 регионов РФ и египетские перевозчики, у которых нет соответствующего объема провозных мощностей», — добавила Ломидзе.

По ее словам, скорее всего перевозка на курорты Египта появится из тех регионов, откуда сегодня летают прямые рейсы в Каир. Таких городов 22. «В этом случае туроператорам не составит труда переориентировать обкатанные региональные полетные программы с Каира в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Расширения региональной географии вылетов в Египет можно ожидать с середины октября, когда туроператоры и авиакомпании завершат летние полетные программы на Юг России, Турцию и другие зарубежные направления», — добавила эксперт.

Она напомнила, что на курорты Египта сейчас разрешена только регулярная перевозам, но многие туристы ждут чартерных программ, поскольку в этом случае стоимость пакетных туров снизится. «Сейчас же пакетный тур в Египет обходится дороже, чем поездка в Турцию, на курорты которой летают чартеры», – пояснила Ломидзе.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сейчас на каждый из курортов из Москвы выполняется по 10 рейсов в неделю с российской и египетской стороны. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число рейсов втрое и добавить к Москве регионы.

Посол Египта в России Ихаб Наср на пресс-конференции в пятницу заявил, что прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться с 27 августа из 46 регионов России.

Как сообщалось, спрос на туры в Египет после открытия прямых рейсов на курорты Красного моря вырос в 10 раз. Минимальная стоимость недельного отдыха в отеле 5* на двоих в августе начинается от 79 тысяч рублей, включая перелет, проживание, трансфер, страховку и питание полупансион.