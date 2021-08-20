Фестиваль пройдет на территории усадьбы 21 августа, 11 и 25 сентября.

В рамках праздника организованы маршруту по заповеднику: "Сады или искусство украшать пейзажи", "Традиции русской усадьбы", "Шаги в природу", экскурсия в яснополянскую теплицу "Сто первых растений".

Кроме того, детям музейщики предлагают увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями, интерактивные программы в Яснополянском саду.

Также пройдут тематические мастер-классы (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров. Желающие смогут принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья.

У Кучерской избы на территории усадьбы пройдут выступления фольклорных коллективов

Яблоневые сады — неотъемлемая часть яснополянского музея. Первый сад в Ясной Поляне на 10 десятинах был заложен еще дедом писателя князем Николаем Волконским.

Став хозяином усадьбы, Толстой активно занимался увеличением площади яснополянских садов и постепенно довел их площадь до 40 га. Они нашли отражение в произведениях, дневниках и письмах писателя и его близких.

Яснополянские мемориальные сады обладают своей неповторимой уникальностью: в насаждениях сохраняются старинные русские сорта яблонь, известные в России более чем два века назад, сохраняются яблони, посаженные при жизни Толстого.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII-начала XIX вв. поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 500 тыс. человек.