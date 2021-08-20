«Число туристов, посетивших Анталью с 1 января по 15 августа этого года, составило 4,35 млн. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, турпоток вырос на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет издание.

Как отмечает газета, лидером турпотока в Анталью стала Россия, оттуда приехали почти 2 млн путешественников.

С 1 по 15 августа провинцию посетили 957 тыс. иностранных туристов.

В 2020 году Анталия приняла почти 3,3 млн иностранных туристов, это около 26% от общего турпотока в Турцию. Однако в 2019 году число иностранных туристов, отдохнувших в провинции, составляло 14,6 млн человек.