"Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения настоящего ходатайства. В соответствии с частью 9 статьи 32 федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите конкуренции", заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия", — говорится в сообщении ведомства.

О планах МАШ приобрести 75% "Библио-Глобуса" сообщалось ранее в августе. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова говорила "Интерфаксу", что завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не уточнялись.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежит гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она, по данным РБК, вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу "Библио-Глобус", которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Семья Туголуковых после сделки с МАШ, как ожидается, сохранит миноритарный пакет в компании.

Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая в Москве базируется в "Шереметьево" с весны 2020 года.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.