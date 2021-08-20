"В городе появится новое общественное пространство общей площадью в 23,3 гектара, из которых озеленение будет составлять 11,4 гектара, застройка — 3,2 гектара, общая площадь музейных площадей — 44,2 тысяч квадратных метров (сейчас в Херсонесе 1,9 тысяч квадратных метров)", — сообщил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Историко-археологический парк, согласно концепции, будет включать в себя три музея — античности, Крыма и христианства, а также археологический центр, школу искусств, филиал "Артека", ландшафтный парк и квартал-реконструкцию с музеефицированными раскопками, сувенирными лавками, кафе.

По словам митрополита, благодаря реализации проекта увеличится количество рабочих мест "Херсонеса Таврического" — с 257 до 1,5 тыс. Число парковочных мест музея планируется увеличить со 110 до 1380.

Помощник президента России Владимир Мединский выразил уверенность в том, что, если удастся реализовать все идеи, "мы получим историко-археологический парк мирового уровня".

Проект реализует фонд "Моя история" под патронажем Минкультуры России и Патриаршего совета по культуре. Работы будут финансироваться за счет пожертвований, стоимость пока не называется.

До последнего времени на территории будущего парка располагалась прилегающая в "Херсонесу Таврическому" воинская часть Минобороны РФ, ведется демонтаж зданий, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Реализация проекта запланирована на 2021-2024 годы.

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших тут в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса — греческие колонисты — прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания полис просуществовал около двух тысяч лет.