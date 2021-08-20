"Основная причина — повышение солености Азовского моря, вода стала пригодна для размножения и жизни медуз. У них очень много пищи, естественных врагов нет, вот они и размножаются неограниченно", — сообщил "Интерфаксу" кандидат биологических наук, руководитель отдела морской санитарной гидробиологии федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ, Севастополь) Сергей Алемов.

Увеличение солености в Азовском море наблюдается последние три года, среди причин — общеклиматические изменения и перекрытие Украиной поступления днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу (в 2014 году в знак протеста вхождения полуострова в состав России). "Много пресной воды выпускалось через Сиваш, потом выходило в Азовское море, поддерживался определенный уровень солености — меньше 14 промилле. Сейчас этого стока нет", — сказал ученый.

Медузы питаются маленькими рачками, личинками донных животных и рыб. "Не очень хорошо, что медузы размножаются, потому что они выедают кормовую базу рыб, меньше может быть улов", — отметил Алемов.

Медузы обычно появляются в море в августе, но не в таком количестве, как сейчас. "Сейчас у них пик размножения, после размножения они перестают активно питаться, постепенно будут умирать. В течение нескольких месяцев все это должности сойти на нет", — уточнил ведущий научный сотрудник ИнБЮМ.

По его словам, медузы иногда подходят к берегу и в Черном море, "локально это наблюдается около Севастополя, на южном берегу, в западной части Крыма, в районе Бакальской косы".

Расплодились два вида медуз, в частности, корнероты. На них сейчас жалуются жители Щелкино (Крым) и туристы. Ранее нынешним летом фотографии нашествия медуз публиковали в соцсетях курортники из Анапы (Краснодарский край). Судя по сообщениям украинских СМИ, недовольны "кашой" из медуз были и отдыхающие на юге Украины, в Запорожской области.

Медики советуют после "встречи" с корнеротом выйти из моря, видимые "жала" вытащить, например, пинцетом, место ожога промыть водой, в случае сильной боли принять обезболивающее, облегчить зуд помогут антигистаминные препараты.