"Мы разработали стратегию развития туризма на период до 2035 года, это комплексный план управления туризмом в регионе. Главная цель, которую мы себе ставим, — создать качественный и конкурентный турпродукт на внутреннем и международном рынках, обеспечить доступность туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей республики, а также условий для успешного развития бизнеса в отрасли. Наш ключевой целевой показатель — не менее 5 млн туристов в год", — сказал он.

Среди основных показателей плана — "достижение показателя объема туристской индустрии в 25 млрд рублей, в 2 раза рост (количества — ИФ) занятых в отрасли, поступление налогов от туризма, рост внутренних поездок, инвестиций в туризм, в 4 раза рост экспорта туристских услуг".

"В Башкирии уникальная природа и большой туристический потенциал, хорошие традиции оздоровительного отдыха в санаториях и профилакториях, наш геопарк "Янган-тау" включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, сформирована заявка на включение в эту сеть геопарка "Торатау"", — отметил Хабиров.

По словам главы республики, драйверами развития отрасли на период до 2035 года станут экотуризм, этнотуризм, круизный туризм и развитие водной рекреации, автотуризм, медицинский, социальный, а также детский туризм.

По данным республиканского госкомитета по туризму, стратегия-2035 содержит основные направления развития туризма в регионе: работу с основными "точками входа" для продвижения туризма, создание сети визит-центров при взаимодействии с турсообществом и органами власти, планирование развития территорий через мастер-планы. Особое внимание в документе уделяется цифровизации туротрасли — работе с IT-платформами, где можно будет отследить путь туриста, обеспечить продвижение брендов и туристических продуктов.

Предполагается, что стратегия будет реализована в три этапа. В 2021-2024 годах в республике будет разработан единый реестр турмаршрутов, созданы конкурентоспособные продукты, обеспечено их комплексное продвижение по целевым направлениям. В период 2025-2030 годов планируется создание дополнительных мощностей для размещения туристов и внедрение промышленных образцов энергоэффективных маломерных судов для экскурсий по рекам и озерам, развитие зарубежной сети партнеров для продвижения башкирских туристических брендов и продуктов.

С 2031 года власти республики рассчитывают на активную экспансию за рубеж: выход на ключевые маркетплейсы с туристическими продуктами, организацию масштабных международных мероприятий на территории республики.

В республике действует государственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма. В ее рамках предполагается формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров, продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом рынках туризма, развитие и усиление социальной роли туризма. Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2021 год составляет 39,321 млн рублей, в том числе из бюджета республики — 35,421 млн рублей.

В результате реализации госпрограммы предполагается, в частности, достижение таких показателей, как 1,3 млн постояльцев в коллективных средствах размещения, 22,15 млрд рублей объема платных услуг в сфере туризма, 1,1 тыс. отдыхающих в санаториях региона из числа льготных категорий граждан, 425 мест отдыха, привлечение 300 млн рублей инвестиций.

Кроме того, разработана концепция развития придорожного сервиса, предполагающая создание в 2021-2024 годах на территории региона 1 тыс. новых и модернизацию 1 тыс. действующих объектов придорожного сервиса. В 2021 году планируется строительство 100 и модернизация 100 таких объектов.

В настоящее время в республике вдоль автодорог размещено более 900 объектов: АЗС и АГЗС, торговые точки, автостоянки, гостиницы (мотели), кемпинги, пункты общественного питания и автосервиса, еще 63 объекта находятся на стадии строительства.

По данным Башкортостанстата, в 2020 году объем платных услуг в туризме упал по сравнению с показателем предыдущего года в 2,6 раза, до 1,623 млрд рублей. Турпоток по итогам 2020 года оценивался в 2,9 млн человек.