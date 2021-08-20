"Акцентировал внимание на том, что необходимо развести потоки туристов, чтобы избежать очередей на станциях канатных дорог", — отметил градоначальник.
"Установим ограничители, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Обработка кабинок канатных дорог будет проходить каждые три часа без остановки подъёмников", — добавил он.
Мэр также посетил вольерный комплекс "Лаура", где традиционно много туристов. В этом году в заповеднике откроются новые маршруты и активности для гостей, запланирована модернизация визит-центра и развитие эколого-просветительских программ.
"На совещании первого зимнего штаба обсудили развитие системы единых ски-пассов, транспортную логистику, санитарное состояние, концепцию новогоднего оформления курортов и ход прививочной кампании санкура — на данный момент в среднем 70% работников отрасли уже привились", — подчеркнул Копайгородский.
Он также сообщил, что до 1 декабря в Сочи пройдут межведомственные учения, чтобы ещё раз отработать на практике взаимодействие всех служб и организаций. "Комплексную подготовку к зимнему курортному сезону необходимо завершить до 10 декабря. До этой даты все объекты должны быть оформлены в единой новогодней стилистике", — написал мэр Сочи.
По его словам, в прошлом зимнем сезоне Сочи стал основной точкой притяжения для российских туристов. "Уверен, что и сейчас мы обеспечим нашим туристам качественный, комфортный и безопасный отдых на протяжении всего предстоящего зимнего сезона", — подчеркнул градоначальник.