"Сегодня в рамках рабочего объезда Адлерского района вместе с руководителями профильных блоков мэрии оценили готовность объектов размещения горного кластера к зимнему сезону. Обсудили с руководством курортов "Роза Хутор", "Красная поляна" и "Газпром" организацию работы в зимний период", — сообщил в своём официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в пятницу.

"Акцентировал внимание на том, что необходимо развести потоки туристов, чтобы избежать очередей на станциях канатных дорог", — отметил градоначальник.

"Установим ограничители, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Обработка кабинок канатных дорог будет проходить каждые три часа без остановки подъёмников", — добавил он.

Мэр также посетил вольерный комплекс "Лаура", где традиционно много туристов. В этом году в заповеднике откроются новые маршруты и активности для гостей, запланирована модернизация визит-центра и развитие эколого-просветительских программ.

"На совещании первого зимнего штаба обсудили развитие системы единых ски-пассов, транспортную логистику, санитарное состояние, концепцию новогоднего оформления курортов и ход прививочной кампании санкура — на данный момент в среднем 70% работников отрасли уже привились", — подчеркнул Копайгородский.

Он также сообщил, что до 1 декабря в Сочи пройдут межведомственные учения, чтобы ещё раз отработать на практике взаимодействие всех служб и организаций. "Комплексную подготовку к зимнему курортному сезону необходимо завершить до 10 декабря. До этой даты все объекты должны быть оформлены в единой новогодней стилистике", — написал мэр Сочи.

По его словам, в прошлом зимнем сезоне Сочи стал основной точкой притяжения для российских туристов. "Уверен, что и сейчас мы обеспечим нашим туристам качественный, комфортный и безопасный отдых на протяжении всего предстоящего зимнего сезона", — подчеркнул градоначальник.