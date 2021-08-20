"Шестая всероссийская акция "Ночь кино" состоится 28 августа офлайн. Примут участие порядка 4 тысяч площадок из 81 субъекта страны (кинотеатры, открытые медиапространства, дома культуры, библиотеки и музеи) (...) Сеансы будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", — сказала Любимова журналистам во время поездки в Архангельскую область.

Она отметила, что в рамках акции состоятся показы трех российских картин: фильма-катастрофы "Огонь" Алексея Нужного, семейной драмы "Пальма" Александра Домогарова-младшего, сказки-фэнтези "Конёк-Горбунок" Олега Погодина. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдёт в шестой раз. Во время акции кинотеатры и музеи проводят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.