"Примерно в 17:00 мск 19 августа катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Следователи намерены выяснить, есть ли в действиях членов экипажа признаки преступления по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Отмечается, что подъем затонувшего судна отложен из-за неблагоприятных погодных условий. В Крыму действует штормовое предупреждение. Остановлено движение парома через Севастопольскую бухту.