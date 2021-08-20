«Мы находимся в затруднительном положении и вынуждены объявить, что проблемы, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого, мы продляем приостановку обслуживания на период с 1 сентября до 31 октября 2021 года», — говорится в копии письма партнерам компании, которая есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Как отмечается в документе, бронирования с датами прибытия с 1 сентября по 31 октября автоматически отменены. «Мы делаем все возможное для возобновления нормальной работы, но сроки ее восстановления пока не можем сказать», — говорится в письме.

17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России туроператор предложил перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Как сообщалось, из-за приостановки деятельности Mouzenidis Travel Greece у российских туристов были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.