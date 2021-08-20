«Возобновление авиасообщения очень важно для экономик обеих стран, поскольку туризм создает новые рабочие места. Это важно и для гостиничного бизнеса, и для авиации. Сектор туризма тесно связан с другими секторами экономики. А самое важное, что авиасообщение – это тот мост, который соединяет два наших народа, создает возможности для лучшего взаимопонимания и укрепления отношений. Это важно для каждой страны», — сказал он.

Посол напомнил, что к сегодняшнему дню достигнуто решение о восстановлении в полном объеме регулярного авиасообщения

«Я рад отметить, что сейчас авиасообщение будет ежедневным. Это отражает желание российских туристов возобновить отдых в Египте. Мы также очень горячо приветствуем возвращение российских туристов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх. Это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, и для торговли – для всего комплекса отношений между нашими странами», — добавил дипломат.

Как сообщалось, авиасообщение с Египтом возобновлено с 9 августа, из Москвы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх выполняются по 10 рейсов в неделю с каждой стороны.

«Это, наверное, самая большая доля в авиасообщении Египта с другими странами. С 27 августа начнется следующий этап – будет по 30 рейсов в неделю из Москвы на каждый курорт. Кроме того, будет организовано авиасообщение с курортами из регионов России, что снизит затраты туристов на путевки», — сказал посол.

По его словам, туристы будут летать в Египет из 46 городов.

Он добавил, что за последние месяцы количество самолетов, прибывающих в Каир из различных городов России, значительно возросло. Рейсы сейчас выполняются из 22 городов.

Отвечая на вопрос о том, как Египет компенсировал занятым в турбизнесе потери из-за отсутствия российских туристов, посол рассказал, что страна налаживала отношения с другими рынками. «Мы пытались развивать отношения с другими странами, чтобы компенсировать наши потери, проводили большую работу по продвижению нашего туристического продукта. И с некоторыми из них достигли высоких и даже рекордных показателей. Но мы постоянно надеялись на то, что российский рынок вновь откроется для нас», — отметил он.

По его словам, в последние два месяца наблюдается значительный рост количества иностранных туристов, приезжающих в Египет. Сейчас их число составляет более 17 тыс. человек в день.

«Вы должны знать, насколько народ Египта и все, кто работает в туризме, приветствуют возвращение российских туристов. Многие из них говорят по-русски, большинство – молодежь, и они с большим энтузиазмом и надеждами смотрят на перспективу наших отношений. Я надеюсь, что мы совместными усилиями восстановим прежний объем туризма в ближайшее время», — заявил Наср.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. В апреле 2021 года президенты двух стран договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме. 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

В первом полугодии 2021 года в Египте побывали около 200 тыс. российских туристов, они добирались до курортов на рейсах через Каир или аэропорты третьих стран. До 2015 года Египет принимал более 3 млн россиян в год.