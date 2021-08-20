«Новые заражения коронавирусом в Египте являются одними из самых низким в мире. В двух провинциях, куда направляются российские туристы – Хургада и Шарм-аль-Шейх – там практически нулевое количество новых заболевших. При этом мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. В прошлом месяце мы приняли российскую делегацию, которая приехала к нам и познакомилась с этими мерами», — сказал он.

Наср добавил, что Египет с 2015 года вложил большие средства в повышение безопасности аэропортов.

«Я хотел бы подтвердить, что эти меры сейчас высокие не только по египетским стандартам, но и мировым. Уровень обеспечения безопасности в наших аэропортах превосходит многие известные аэропорты. Мы фиксируем полную безопасность, стабильность и можем гарантировать, что безопасность российских туристов будет обеспечена не только в аэропортах, но и гостиницах, и других местах их пребывания», — подчеркнул он.

Посол добавил, что за последние несколько месяцев в Египте были введены некоторые дополнительные меры безопасности для туристов.

Он подчеркнул, что Египет стремится сделать все, чтобы пандемия не повлияла на отдых российских туристов на курортах, и предоставляет им возможности для лечебного, пляжного, культурно-исторического и паломнического туризма, связанного с находящимися в стране православными храмами.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только «Россия», что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.