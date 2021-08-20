Курс евро составил 87,01 руб./EUR1 в 13:09 МСК, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,53 руб./$1, подорожав на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,3 копейки — до 80,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. На инвесторов по-прежнему оказывает давление распространение нового, более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на мировую экономику.