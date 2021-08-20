«На заседании комитета РСТ по гостиничной деятельности обсудили разработанный ФАС законопроект, который позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги при проведении особо значимых международных мероприятий. Члены комитета считают такое вмешательство в рыночное ценообразование опасным прецедентом», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» в пятницу пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина.

Она напомнила, что это, как минимум, третья попытка введения регулируемых цен, инициированная правительством.

«Практика регулирования цен на время крупных мероприятий широко распространена во всем мире. Российский рынок столкнулся с ней во время Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу. Уже тогда параллельно рассматривался вопрос о государственном регулировании цен на гостиничные услуги не только во время спортивных, но и других значимых международных мероприятий, в частности, экономических форумов. РСТ выступал и выступает против расширения списка таких мероприятий», – сказала Тюрина.

По ее словам, эксперты союза считают, что регулирование цен на гостиничные услуги – исключительная мера, которая оправдана лишь в тех случаях, когда наличие гарантированной квоты номеров – одно из условий оформления заявки от стран и городов-соискателей на проведение крупнейших спортивных соревнований, такие, как Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, континентальные чемпионаты по футболу, а также Универсиады.

«Но во время их проведения цены на гостиницы и так регламентируются законами и нормативно-правовыми актами правительства. А такие мероприятия, как экономические форумы, во всем мире носят коммерческий характер, и участие в них обходится дороже, чем в России. При этом выезжающие на них российские чиновники, согласно постановлению правительства, могут рассчитывать на возмещение стоимости размещения. Получается, что за рубежом госслужащим оплата отелей по высоким ценам допускается, а в России ради экономии их командировочных расходов решено ограничивать ценовую конкуренцию в гостиничном секторе», — сообщила Тюрина.

Она добавила, что участники рынка не видят смысла в таком регулировании сразу для всех мероприятий – по их мнению, правильнее принимать федеральный закон под каждое конкретное мероприятие, чем вносить изменения в отраслевой закон.

«Кроме того, в законопроекте говорится о гостиничной услуге, но она, согласно действующему закону, означает комплекс услуг по обеспечению временного проживания. Это гораздо шире, чем просто проживание. Порог цен может оказаться ниже себестоимости обслуживания, и гостиница окажется в убытке. Поэтому если госрегулирование гостиничных цен неизбежно, надо говорить о ценах именно на услугу по проживанию, законодательно закреплять это понятие и вводить соответствующие стандарты. А не распространять его на дополнительные услуги, такие, как питание или санаторно-курортное обслуживание», — отметила пресс-секретарь РСТ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) на прошлой неделе сообщила, что до 1 октября подготовит проект о внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. В сообщении отмечалось, что ежегодно в службу поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиниц во время таких событий. Так, во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%. Цель законопроекта, как отметили в ФАС, – предотвращение необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий.