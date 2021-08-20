"Новый туристический маршрут создан в рамках проекта "Дороги русского солдата", который стартовал в 2018 году и посвящён малоизвестным страницам истории. В частности, подвигу русских солдат в боях и сражениях Первой мировой войны, что гремели на территории бывшей Восточной Пруссии. Об этом туристам расскажут девять информационных стендов и памятный знак, посвященные Каушенскому бою, который произошел 19 августа 1914 года", — сказал Адылов.

По его данным, в тот день у небольшого селения Каушен русская гвардейская кавалерия дала свой первый крупный и успешный бой. И та победа была связана с именами командующего русским отрядом генерал-лейтенанта Гусейн-хана Нахичеванского и ротмистра Петра Врангеля, эскадрон которого прославился атакой и захватом немецких орудий.

Памятный знак, установленный на маршруте, увековечивает имена родственников императора Николая Второго, которые также сражались с противником в том бою. Это великий князь Дмитрий Павлович и князь императорской крови Иоанн Константинович. Примечательно, что это уже третий "романовский камень", установленный в Калининградской области, добавил Адылов.

"Надеемся, что маршрут станет весомым вкладом в поддержание, как исторической памяти, так и туристической привлекательности региона. Это особенно важно для всей Калининградской области, которая является единственным субъектом в России, на территории которого шли бои и сражения Первой мировой войны, сохранены воинские захоронения павших солдат русской армии", — заключил собеседник агентства.