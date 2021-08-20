По его данным, в тот день у небольшого селения Каушен русская гвардейская кавалерия дала свой первый крупный и успешный бой. И та победа была связана с именами командующего русским отрядом генерал-лейтенанта Гусейн-хана Нахичеванского и ротмистра Петра Врангеля, эскадрон которого прославился атакой и захватом немецких орудий.
Памятный знак, установленный на маршруте, увековечивает имена родственников императора Николая Второго, которые также сражались с противником в том бою. Это великий князь Дмитрий Павлович и князь императорской крови Иоанн Константинович. Примечательно, что это уже третий "романовский камень", установленный в Калининградской области, добавил Адылов.
"Надеемся, что маршрут станет весомым вкладом в поддержание, как исторической памяти, так и туристической привлекательности региона. Это особенно важно для всей Калининградской области, которая является единственным субъектом в России, на территории которого шли бои и сражения Первой мировой войны, сохранены воинские захоронения павших солдат русской армии", — заключил собеседник агентства.