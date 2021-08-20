Как уточнили в ведомстве, после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого процитировали в пресс-службе министерства.
Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.