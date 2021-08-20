"В связи с выпадением обильных осадков, 20 августа ограничено движение автотранспорта в сторону города-курорта Анапа на федеральной автодороге "Новороссийск — Керчь" 65 км + 300 м. Объезд организован через поселок Виноградный", — написал Дяченко в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что ситуация с заторами на дорогах сохраняется, сотрудники ДПС регулируют движение. Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Анапе, Славянском и Крымском районах.