"Московским предпринимателям в этом году одобрили уже более одного миллиарда 53 миллионов рублей в виде субсидий и грантов. Отраслевые комиссии приняли решение по 973 обращениям от бизнесменов", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что последних заседаниях комиссий одобрено 195 заявок на сумму свыше 272 млн руб.

Самыми популярными в этом году стали субсидии и гранты для экспортеров, их выдадут на 464 млн руб. За счет этих средств можно компенсировать расходы на транспортировку, получение патентов и сертификатов, адаптацию и сертификацию продукции, систем менеджмента производства.

Кроме того, успехом у предпринимателей пользуются субсидии на компенсацию затрат для франчайзи и на участие в выставках и фестивалях.

Ранее сообщалось, что в столице до 20 августа продлили прием документов на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортеров, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.