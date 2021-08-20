"Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях", — говорится в сообщении пресс-службы правительства в пятницу.

Минэкономразвития также поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза также будет проработан на уровне ЕАЭС", — отметили в пресс-службе.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды.

10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

Президент РФ Владимир Путин в связи со случившимся поручил правительству усовершенствовать законодательство. В результате были внесены изменения в федеральные законы "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", предусматривающие запрет на вылов морских млекопитающих при осуществлении промышленного рыболовства. Также было принято постановление, ужесточившее требования к получению решения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.