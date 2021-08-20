"Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению искусственной дамбы в селе Бондаренково под Керчью. Строительство ведется общими усилиями специалистов Керчи и Ленинского района под руководством государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дамба, в случае подъема уровня воды в реке Булганак, не даст "большой воде" попасть в город.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба — 4,7 млрд рублей.

Очередные сильные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном — на востоке Крыма. При этом Керчь за несколько дней затопило дважды.