"Поезд в Москву временно отравляется с ж/д станции Арзамас-1. 19 августа произошло возгорание в районе поселка Стеклянный под Первомайском. Огонь прошел вдоль автомобильной дороги и зашел на железнодорожные пути. Руководством РЖД было принято решение о приостановке жд сообщения на участке Саров-Арзамас. Из Арзамаса поезд следует по расписанию", — говорится в сообщении.

Накануне пассажиров следовавшего по этому направлению поезда оперативно пересадили на автобус и доставили в Арзамас, утром пассажиров поезда Москва-Берещино встретили в Арзамасе и также доставили автобусом в Саров.

"Такая логистика будет продолжена до стабилизации обстановки. Автобусы отправляются от ж/д вокзала в Сарове в 21:00. Проезд для пассажиров поезда бесплатный", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что "дорога в сторону 1-КПП закрыта, также перекрыто движение на Протяжку (озеро Протяжное — ИФ)".

"За ночь ситуация стабилизирована силами Росгвардии. На данный момент к тушению очагов привлечены три пожарных поезда, работают три вертолета Ми-8, самолет Ил-76. Общее количество привлеченных к тушению пожара сил составляет 1071 человек и 64 единицы техники", — сообщает пресс-служба РФЯЦ.

Низовой пожар возник на территории Мордовского природного заповедника 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным, огнем пройдено около 6 га, еще 50 — активно горит.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров Нижегородской области, где из-за ситуации с пожаром в четверг вечером был введен режим ЧС.