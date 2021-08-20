По данным сайта госзакупок, стартовая цена контракта установлена в размере 1,4 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе планируется принимать до 10 сентября. Рассмотрение и оценка предложений состоится 21 сентября.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить строительные работы до 30 ноября 2023 года.

В феврале этого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции аэропорта Усть-Неры.

Проект предусматривает работы на взлетно-посадочной полосе (ВПП), строительство перрона, рулежной дорожки, площадки склада ГСМ и других сопутствующих объектов. Длина обновленной полосы составит 1,67 км, что позволит осуществлять полеты самолетов Bombardier Q300.

Аэропорт в поселке Усть-Нера обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском. Имеет ВПП длиной 1,55 км, аэровокзал вместимостью 35 пассажиров. Принимает воздушные судна Л-410, Ан-24, Ан-26, Як-40 и вертолеты всех типов.

ФКП "Аэропорты Севера" объединяет 31 аэропорт и две посадочные площадки в Якутии и Магаданской области.

В 2019 году в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством России в 2018 году, включили 16 из 32 аэропортов Якутии. Это позволит до 2024 года реконструировать аэропорты таких населенных пунктов, как Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Полярный, Усть-Нера, Маган, Якутск и Нерюнгри. На это из федерального бюджета региону планируется выделить свыше 38 млрд рублей.