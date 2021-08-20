"Инцидент произошел в марте 2021 года. Обвиняемый в пьяном состоянии ругался на членов экипажа и пассажиров, мешал работе бортпроводников и опрокинул тележку с напитками. Затем он заперся в туалетной кабинке, где бил кулаками по стене, беспокоя пассажиров", — говорится в сообщении.

Иностранного гражданина задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту. По решению суда его заключили под стражу, где он находился с 27 марта по 12 августа.

Суд приговорил обвиняемого к 13 месяца исправительных работ. Но суд зачел время пребывания под стражей — один день к трем дням работ. В итоге 28-летнего гражданина Белоруссии освободили уже в зале суда, говорится в сообщении.