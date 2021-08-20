Согласно данным сайта госзакупок, цена предложения "Бристоль-проекта" составила 144 млн рублей, что на 8% ниже начальной стоимости в 156,375 млн рублей. В аукционе, организатором которого являлось АО "Курорты Северного Кавказа", также участвовали АО "Дар/Водгео", ООО "Техноконцепт", ООО "Национальные канатные дороги" и ООО "Центр оформления недвижимости".

Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию на строительство горнолыжных трасс, системы искусственного снегообразования, открытой парковки, гаража ратраков, а также инженерной инфраструктуры в поселке Калак. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бристоль-проект" зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций. Лилии Ракитиной и Игорю Сараченко принадлежит по 50% уставного капитала. В 2020 году предприятие снизило выручку в 2,8 раза, до 27,7 млн рублей и получило 969 тыс. рублей чистой прибыли против убытка годом ранее.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".