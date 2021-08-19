«Согласно данным властей, количество международных прибытий на основных туристических направлениях – островах Киклады, Додеканес, Ионических и Крите достигло 44% от уровня 2019 года. Это на 50% больше, чем в 2020 году», — пишет издание.

По его данным, в первой половине августа ситуация с прибытиями зарубежных туристов была еще лучше. Турпоток составил 81% от уровня того же периода 2019 года, а на острове Санторини превысил его на 4%.

«Чаще всего в Грецию приезжали туристы из Германии, Польши, Италии, Франции и Великобритании. Во второй пятерке – туристы из Нидерландов, Дании, Австрии, Чехии, Бельгии. Россияне заняли лишь 18-е место по числу прибытий», — сообщает портал.

Власти и турбизнес Греции опасаются спада турпотока в осенние месяцы из-за распространения штамма коронавируса «Дельта». «Ключевыми факторами для успешного туристического сезона будет ситуация с коронавирусом и имидж Греции за рубежом, который пострадал из-за лесных пожаров, вспыхнувших в начале августа. Правда, в некоторых странах, традиционно принимающих много туристов, таких, например, как Испания, ситуация еще хуже», — отмечает издание.

Греция официально открылась для туристов из России с 28 июня, когда российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить число регулярных рейсов почти до 20 в неделю. Чартерные программы не возобновлены, из-за чего стоимость авиабилетов на направлении остается высокой. По данным Погранслужбы ФСБ, за первое полугодие с целью туризма в стране побывали 32 тыс. россиян. В первом полугодии 2019 года этот показатель составил почти 213 тыс.