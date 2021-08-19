"Жители Йошкар-Олы, которые отдыхали в санатории, были доставлены по домам. Еще 30-40 человек перевезены в другой санаторий, где они переночуют, отдохнут", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в Медведевском районе Марий Эл горит около 5 га леса.

Объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка, садоводческого товарищества и санатория "Сосновый бор", подведомственного Минспорта региона.

По данным министра спорта республики Лидии Батюковой, из санатория оперативно были вывезены 140 отдыхающих, в числе которых медики, проходившие реабилитацию, а также семьи с детьми.

На месте работает межведомственный оперативный штаб.

По данным ГУ МЧС по Марий Эл, накануне вечером в этом лесу начался пожар, но он был локализован силами лесоохраны. Однако в связи с аномальной жарой очаг вновь разгорелся.