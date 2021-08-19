"Житель Казани, разыскиваемый спасателями МЧС с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча", — сказал руководитель пресс-службы МЧС Роман Лабия.

По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки.

Мальчик доставлен в Гагрскую районную больницу.

Как сообщалось, накануне родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

Каньон реки Хашупсе — узкий скальный коридор, образованный водами реки Хашупсе в известняковых горных породах. Уровень воды в летнее время, как правило, невысок, но после обильных дождей в июле он сильно поднялся.