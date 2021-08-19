«Российские туристы, вероятно, смогут посетить Таиланд, как только пройдет последний этап согласования решение о сертификации «Спутник V» на территории королевства. Сейчас этот вопрос находится на первом этапе согласования», — пояснил он.

Как отметил Кинель, с учетом того, что власти страны уже обратили внимание на российскую вакцину и занимаются проработкой вопроса о ее сертификации, есть надежда, что первые российские туристы с прививкой смогут посетить Таиланд раньше октября.

Национальный комитет Таиланда по борьбе с COVID-19 16 августа одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «Песочниц Пхукетаа». Однако власти не назвали точные сроки вступления в силу этого решения.

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием «Песочница Пхукета», согласно которой иностранцы, прибывающие на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, должны пройти полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Помимо Пхукета, к плану по открытию тайских курортов присоединились Самуи, Пханган и Ко Тао.