В 12 часов в Рязани одновременно начнутся 15 разных экскурсий.

"Среди предложенных туристам маршрутов походы в музей холодного оружия, экскурсия по дореволюционной финансовой Рязани, в отель "Старый город", экскурсия в мир сказок, и еще много других", — отмечает пресс-служба.

Запись на экскурсии стартует 20 августа на специальном сайте акции, через который можно зарегистрироваться и узнать всю необходимую информацию.

Экскурсионный флешмоб — всероссийская акция. В 2021 году к ней присоединились 43 региона, в том числе и Рязанская область.