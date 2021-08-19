"Удивительным и непонятным образом поп-звезда познакомилась с одной из самых известных и узнаваемых скульптурных композиций Калининграда-Кенигсберга — "Борющиеся зубры". Она выложила в сеть видео, на котором по спинам сопровождающих забирается на постамент композиции, а затем фотографируется на фоне мощных животных. Этот поступок вызвал у многих осуждение", — сказал Лысков.

Так, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов назвал это актом вандализма и неуважения к культуре, несмотря на то, что законодательство не запрещает залезать на монументы, добавил собеседник агентства.

"Возможно, организаторы турне певицы несколько перестарались в своем усердии ей угодить, удивить и посоветовали такое селфи с зубрами. Но и в этом случае воспитание, внутренняя культура и признанные рамки поведения должны были остановить поп-звезду", — заключил Лысков.

"Борющиеся зубры" — скульптурная композиция из двух больших фигур зубров работы немецкого скульптора Августа Гауля, установленная в 1912 году в Кёнигсберге (ныне Калининград). Композиция не пострадала во время Второй мировой войны и в настоящее время установлена в сквере в центре города на историческом месте.