Во многих случаях сами виноградники устояли перед бедствием, уточняет телеканал, но некоторые производители знаменитого прованского розового лишились всей сельскохозяйственной техники и хозяйственных построек за пару недель до сбора урожая.

Но даже те, кто понес наименьший урон, говорят о катастрофе: устранить теперь наличие привкуса гари в их вине будет трудно, если вообще возможно.

Как объясняют сами виноделы, помимо сильной жары и ветра, распространению огня способствовало то, что виноградники находятся в защищенной природной зоне, где запрещены вырубки для противопожарных полос в подходящих вплотную лесных зарослях.

Представитель синдиката производителей Cotes de Provence Николя Гарсия, слова которого приводит BFMTV, полагает, что еще слишком рано подводить полный итог потерям виноделов.

Он объяснил: при том, что стволы виноградных лоз неплохо сопротивлялись окружавшему их пеклу, тепловая нагрузка на ягоды была чрезмерной, и много винограда придется выбросить.

Накануне сообщалось, что в пожарах, вспыхнувших в Провансе, один человек погиб и не менее 27 человек пострадали. Более 7 тыс. человек были эвакуированы и провели ночь во временных убежищах. Среди эвакуированных есть туристы.

В район для борьбы с возгораниями было направлено более 1,1 тыс. пожарных, а также сбрасывающие воду самолеты и вертолеты.

Пожары начались в понедельник вечером примерно в 40 км от прибрежного курорта Сен-Тропе и распространились на территорию около 7 тыс. гектаров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который отдыхал неподалеку, посетил во вторник район, пострадавший от пожаров, и поблагодарил пожарных за проделанную работу.